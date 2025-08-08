Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer

Warum klassische Validierung an ihre Grenzen stößt

Noch immer setzen viele Life-Science-Unternehmen auf klassische CSV-Ansätze,  doch diese bremsen Innovation, erschweren Audits und passen nicht mehr zu modernen Entwicklungsmodellen.

Späte Tests, überdokumentierte Prozesse, starre Validierungsmodelle – klassische CSV ist für viele Life-Science-Unternehmen zum Bottleneck geworden.

In einem Umfeld mit wachsendem Innovations- und Regulierungsdruck braucht es neue, flexiblere Wege:
Mit einem risikobasierten Ansatz wie CSA (Computerized System Assurance) können Unternehmen ihre Qualitätssicherung modernisieren – ohne dabei regulatorische Sicherheit einzubüßen.

CSA ermöglicht schlankere Validierungsprozesse, setzt gezielt auf Automatisierung und lässt sich mit Frameworks wie GAMP 5 (2nd Edition) optimal kombinieren. So entstehen Lösungen, die Audit-Readiness, Effizienz und Innovationsfähigkeit gleichermaßen sichern.

Beispiele erfolgreicher Qualitätsengineering-Transformationen

Ob globaler Player oder eher lokales mittelständisches Unternehmen: Cognizant kann die Transformation zu agilen, hochautomatisierten Testing-Methoden perfekt begleiten:

Krankenkasse baut Qualitätssicherung mit Cognizant neu auf

Mit Cognizant und dem TMMi-Modell modernisierte der Versicherer sein QA-Team: Prozesse, Systeme und Wissen wurden optimiert, QA zentral gesteuert, Standards eingeführt und eine technologieorientierte, ROI-basierte Strategie umgesetzt.

150 TB Daten in der Cloud nutzbar gemacht

Cognizant migrierte alle Altdaten eines globalen Life-Science-Players in die Cloud, modernisierte die IT-Architektur und schuf ein flexibles, KI-gestütztes Datenökosystem, das maximale Wertschöpfung und moderne Analysen ermöglicht.

Software unterstützt Datenqualität bei Medizingerätehersteller

Cognizant ersetzte das risikoreiche Datenmanagement durch eine zentrale Plattform mit ThingWorx und Windchill: Verifizierte Daten, Audit-Trails, KPI-Tracking und detaillierte Analysen senken Risiken und Ausfallzeiten deutlich.

Umfangreiches Life-Science-Know-how für alle Anforderungen

Cognizant hat ein breites Portfolio für mittelständische und globale Life-Science-Unternehmen. Wir bieten ein ausgereiftes Toolset, jährlich hohe Investitionen in R&D und weltweite Expert:innen mit Life-Science-Know-how, die vollständig automatisierte Testing- und Validation-Plattformen implementieren können.

BLOG

Agile Qualitätssicherung in Life Sciences umsetzen

Qualität wandert nach vorn: KMU in der Life-Science-Branche müssen Compliance neu denken, um agil, innovativ und regulatorisch sicher zu bleiben.

Compliance ohne Kompromisse

Sprechen Sie mit unseren Expert:innen oder laden Sie das E-Book herunter – erfahren Sie, wie führende Life-Science-Unternehmen ihre Qualitätssicherung modernisieren, ohne regulatorische Sicherheit einzubüßen.

