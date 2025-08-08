Noch immer setzen viele Life-Science-Unternehmen auf klassische CSV-Ansätze, doch diese bremsen Innovation, erschweren Audits und passen nicht mehr zu modernen Entwicklungsmodellen.
Späte Tests, überdokumentierte Prozesse, starre Validierungsmodelle – klassische CSV ist für viele Life-Science-Unternehmen zum Bottleneck geworden.
In einem Umfeld mit wachsendem Innovations- und Regulierungsdruck braucht es neue, flexiblere Wege:
Mit einem risikobasierten Ansatz wie CSA (Computerized System Assurance) können Unternehmen ihre Qualitätssicherung modernisieren – ohne dabei regulatorische Sicherheit einzubüßen.
CSA ermöglicht schlankere Validierungsprozesse, setzt gezielt auf Automatisierung und lässt sich mit Frameworks wie GAMP 5 (2nd Edition) optimal kombinieren. So entstehen Lösungen, die Audit-Readiness, Effizienz und Innovationsfähigkeit gleichermaßen sichern.
Beispiele erfolgreicher Qualitätsengineering-Transformationen
Ob globaler Player oder eher lokales mittelständisches Unternehmen: Cognizant kann die Transformation zu agilen, hochautomatisierten Testing-Methoden perfekt begleiten:
Umfangreiches Life-Science-Know-how für alle Anforderungen
Cognizant hat ein breites Portfolio für mittelständische und globale Life-Science-Unternehmen. Wir bieten ein ausgereiftes Toolset, jährlich hohe Investitionen in R&D und weltweite Expert:innen mit Life-Science-Know-how, die vollständig automatisierte Testing- und Validation-Plattformen implementieren können.