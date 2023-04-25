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Typeface
Modernisierung des Unternehmensmarketings mit KI-Orchestrierung

Cognizant und Typeface arbeiten zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Marketing für eine KI-orientierte Welt neu zu denken. Da die Marketinganforderungen komplexer werden – und zwar über Kanäle, Formate und Personalisierungen hinweg – haben traditionelle, von Agenturen geführte Modelle Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Gemeinsam ermöglichen wir ein neues Betriebsmodell: Agency-as-Software. Durch die Kombination unserer tiefgehenden Expertise in den Bereichen Marketingtransformation, Daten und Enterprise-Governance mit der KI-nativen Inhalts- und Markenintelligenzplattform von Typeface können Organisationen von der fragmentierten Ausführung zur Echtzeit-Orchestrierung übergehen. Diese Partnerschaft hilft Marketingleitern, generative KI verantwortungsvoll zu operationalisieren, Inhalte und Erfahrungen selbstbewusst zu skalieren und Teams von manueller Produktion auf intelligente Orchestrierung umzustellen – mit schnellerer Umsetzung, stärkerer Markenkonsistenz und messbarer Geschäftswirkung im großen Maßstab.

Lösungen

Cognizant und Typeface führen ein KI-natives Betriebsmodell ein, das Marken, Agenturen und Technologie in einem einzigen, extrem schnellen Produkt vereint. Durch die Automatisierung hochvolumiger kreativer Aufgaben – wie Größenanpassung, Regionalisierung und Multi-Channel-Adaption – beseitigen wir die „Reibung der Produktion“. Dadurch werden modulare, KI-basierte Fähigkeiten orchestriert, die kreative Partner entlasten, damit sie sich auf High-Value-Strategie, Markenwert und Storytelling konzentrieren können.

Typeface stellt die KI-native Inhaltsschicht bereit, die intelligente kreative und markenbezogene Abläufe in großem Maßstab antreibt. Die Plattform stellt die Inhaltserstellung von der manuellen Produktion auf ein jederzeit aktives, lernfähiges System um, das auf Markenintelligenz basiert.

Das bieten Cognizant und Typeface zusammen:

  • Eine dynamische Grafik mit Markeninformationen als einzige Wahrheitsquelle für Markenstandards, Vermögenswerte und Leistungssignale
  • KI-Agenten, die Inhalte kanalübergreifend generieren, lokalisieren und testen
  • Integrierte Markengovernance, Compliance und Qualitätskontrollen

Dies ermöglicht es Kunden, die Inhaltsgeschwindigkeit drastisch zu steigern und gleichzeitig Konsistenz, Vertrauen und Kontrolle zu bewahren.

Die Partnerschaft ermöglicht anpassbare KI-Agenten der Enterprise-Klasse, die Marketing-Workflows von den ersten Erkenntnissen bis zur Aktivierung durchgängig orchestrieren. Diese Agenten arbeiten gemeinsam mit menschlichen Teams zusammen, um Entscheidungen, Inhalte und Umsetzung in Echtzeit zu koordinieren.

Zu den Leistungen gehören:

  • KI-Agenten für kreative Abläufe, Zielgruppenaufbau, Medienmix-Optimierung und Leistungsberichterstattung
  • Orchestrierung über eigene, bezahlte Einzelhandelsmedien und CRM-Kanäle hinweg
  • Kontinuierliche Lernschleifen, angetrieben von Daten, Kontext und Ergebnissen

Dieser agentengestützte Ansatz hilft Organisationen, das Experimentieren hinter sich zu lassen und zu skalierbarer, ROI-getriebener KI-Einführung in großem Maßstab überzugehen.

Cognizant hat umfassende Erfahrung in der KI-Einführung, Governance und Transformation von Unternehmen, um sicherzustellen, dass KI-gestütztes Marketing verantwortungsvoll skaliert wird. In Kombination mit der Plattform von Typeface profitiert die Kundschaft von einer sicheren, konformen Grundlage, die auf langfristiges Wachstum ausgelegt ist.

Die Partnerschaft unterstützt: 

  • Verantwortungsvolles KI-Design mit Governance, Datenschutzrichtlinien und ethischen Designstandards
  • Nahtlose Integration mit bestehenden Martech-, CDP-, CRM-, CMS- und Handelsökosystemen
  • Ergebnisorientierte Engagement-Modelle, die auf messbare Geschäftsziele abgestimmt sind

Dies stellt sicher, dass Marketingverantwortliche selbstbewusst modernisieren können und gleichzeitig spürbare Wirkung in der gesamten Organisation erzielen.

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

Typeface

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