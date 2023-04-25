Modernisierung des Unternehmensmarketings mit KI-Orchestrierung

Cognizant und Typeface arbeiten zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Marketing für eine KI-orientierte Welt neu zu denken. Da die Marketinganforderungen komplexer werden – und zwar über Kanäle, Formate und Personalisierungen hinweg – haben traditionelle, von Agenturen geführte Modelle Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Gemeinsam ermöglichen wir ein neues Betriebsmodell: Agency-as-Software. Durch die Kombination unserer tiefgehenden Expertise in den Bereichen Marketingtransformation, Daten und Enterprise-Governance mit der KI-nativen Inhalts- und Markenintelligenzplattform von Typeface können Organisationen von der fragmentierten Ausführung zur Echtzeit-Orchestrierung übergehen. Diese Partnerschaft hilft Marketingleitern, generative KI verantwortungsvoll zu operationalisieren, Inhalte und Erfahrungen selbstbewusst zu skalieren und Teams von manueller Produktion auf intelligente Orchestrierung umzustellen – mit schnellerer Umsetzung, stärkerer Markenkonsistenz und messbarer Geschäftswirkung im großen Maßstab.