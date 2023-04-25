Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Datenbasis zu modernisieren, KI einzusetzen und schneller messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen
Cognizant und Snowflake unterstützen Unternehmen dabei, sichere, skalierbare und KI-fähige Datengrundlagen aufzubauen, mit denen sich der volle Wert der Unternehmensdaten erschließen lässt. Mit branchenorientierten Lösungen, bewährten Tools und fundiertem Fachwissen beschleunigen wir gemeinsam die Datenmodernisierung, die Cloud-Einführung und die KI-Transformation. Cognizant Ignition™ und Cognizant Agent Foundry unterstützen Unternehmen dabei, die KI-Transformation zu meistern und KI in großem Maßstab einzusetzen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Migration und Plattformtransformation und bei der Entwicklung intelligenter Betriebsabläufe, Datenkooperation und agentenbasierter KI. Sie profitieren von optimierter Entscheidungsfindung und Governance, einer höheren operativen Agilität und messbaren Geschäftsergebnissen. Ob Rehosting, Plattformwechsel oder Neugestaltung von Datenbeständen – Cognizant beschleunigt die Amortisationszeit in der Snowflake AI Data Cloud.