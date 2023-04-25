Schnellere Datenintelligenz im großen Maßstab
Cognizant ist ein Top-Tier-Platinum-Partner von Databricks mit umfassender globaler Erfahrung darin, Unternehmen bei der Modernisierung von Daten, Analysen und KI zu unterstützen. Unsere Partnerschaft vereint Skalierbarkeit, zertifizierte Expertise, Branchenlösungen und bewährte Beschleuniger, um folgende Ergebnisse zu liefern:
- Schnellere Wertsteigerung durch maßgeschneiderte Beschleuniger, Migration Factorys und KI-basierte Lösungen
- Reduziertes Risiko und niedrigere TCO durch Governance-Rahmenwerke und strukturierte Migrationsansätze
- Messbare Geschäftsergebnisse in Data Engineering, Analytics, Genie, Lakehouse und KI/ML-Initiativen