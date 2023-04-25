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CrowdStrike
Cybersicherheit mit intelligenter und adaptiver Sicherheitsautomatisierung für das KI-Zeitalter transformieren

Cognizant und CrowdStrike haben sich zusammengeschlossen, um die Cybersicherheitsabläufe von Unternehmen neu zu definieren. Durch die Erweiterung der Neuro® Cybersecurity-Plattform von Cognizant mit der CrowdStrike Falcon®-Platform stellt der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen Echtzeit-Bedrohungserkennung, Cloud-native Sicherheitsoperationen und skalierbare verwaltete Services bereit. Mit einem großen Pool an fachlich versierten und zertifizierten Fachkräften, Sicherheitsreferenzarchitekturen, einer Bibliothek von Automatisierungs-Playbooks und Erfahrung beim Management von renommierten Kundenunternehmen, die beiden gemeinsam sind, bietet die Partnerschaft plattformbasierte verwaltete Services rund um Next-Gen SIEM, EPP, Cloud-Sicherheit, Exposure-Management und KI-Sicherheit, unterstützt von einem globalen Exzellenzzentrum und einer gemeinsamen Innovations-Roadmap.

Logo von CrowdStrike
Cognizant und CrowdStrike haben sich zusammengeschlossen, um die Cybersicherheitstransformation in Unternehmen voranzutreiben

Cognizant und CrowdStrike haben sich zusammengeschlossen, um die Cybersicherheit von Unternehmen zu transformieren, indem sie die Neuro® Cybersecurity-Plattform von Cognizant mit der KI-nativen Falcon Platform von CrowdStrike kombinieren, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und schneller Ergebnisse zu erhalten, damit Sicherheitsteams Zeit zurückgewinnen und sich auf strategische Sicherheitsinitiativen konzentrieren können.

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Person, die an mehreren Computerbildschirmen mit Daten zur Cybersicherheit arbeitet
UNSERE LÖSUNGEN, SERVICES UND LEISTUNGEN

Wir bündeln unsere Stärken, um Ihnen bessere Leistungen zu bieten

Schützen Sie Endpunkte und verhindern Sie Sicherheitsverletzungen mit fortschrittlicher Erkennung und Reaktion in Unternehmensumgebungen:

  • Managed Endpoint Detection and Response (EDR)
  • Managed Extended Detection and Response (XDR)
  • Echtzeit-Telemetrie und automatisierte Playbooks

Sichern Sie Hybrid- und Multicloud-Umgebungen mit einer umfassenden Cloud-nativen Anwendungsschutzplattform (CNAPP), die vom Code bis zur Cloud einheitlichen Schutz mit und ohne Agenten gewährleistet:

  • Managed Cloud Security Posture Management (CSPM)
  • Managed Cloud Workload Protection Services
  • Managed Application and Data Security Services

Bleiben Sie Gegnern dank globaler Einblicke, umfassender Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre externe Angriffsfläche immer einen Schritt voraus:

  • Managed Threat Exposure-Services
  • Bedrohungsintelligenz as a Service (einschließlich Dark-Web- und Markenüberwachung)
  • External Attack Surface Management

Transformieren Sie Ihre SOC-Abläufe mit KI-gestützter Automatisierung und Identitätsbedrohungsabwehr:

  • KI/ML-geführtes autonomes SOC-as-a-Service
  • Industrialisierte agentengestützte SOC-Operationen
  • Erkennung und Reaktion auf Identitätsbedrohungen

Beschleunigung der KI-Einführung und Innovation durch Sicherung der KI-Angriffsfläche:

  • Fortschrittliche Erkennung zum Schutz vor Promp-Einschleusung, Datenlecks, Themenausrichtung und bösartigen Inhalten
  • Governance-, Agenten- und Anwendungskontrollen, die ihresgleichen suchen
  • Unsichere Interaktionen blockieren, Bedrohungen eindämmen, Exfiltrationen verhindern und richtlinienbasierte Automatisierung anwenden

Wenn Sie mehr über die Stärken dieses strategischen Partners erfahren möchten, besuchen Sie:

CrowdStrike

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