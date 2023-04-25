Cybersicherheit mit intelligenter und adaptiver Sicherheitsautomatisierung für das KI-Zeitalter transformieren

Cognizant und CrowdStrike haben sich zusammengeschlossen, um die Cybersicherheitsabläufe von Unternehmen neu zu definieren. Durch die Erweiterung der Neuro® Cybersecurity-Plattform von Cognizant mit der CrowdStrike Falcon®-Platform stellt der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen Echtzeit-Bedrohungserkennung, Cloud-native Sicherheitsoperationen und skalierbare verwaltete Services bereit. Mit einem großen Pool an fachlich versierten und zertifizierten Fachkräften, Sicherheitsreferenzarchitekturen, einer Bibliothek von Automatisierungs-Playbooks und Erfahrung beim Management von renommierten Kundenunternehmen, die beiden gemeinsam sind, bietet die Partnerschaft plattformbasierte verwaltete Services rund um Next-Gen SIEM, EPP, Cloud-Sicherheit, Exposure-Management und KI-Sicherheit, unterstützt von einem globalen Exzellenzzentrum und einer gemeinsamen Innovations-Roadmap.