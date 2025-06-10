Cognizant 因助推影响力深远的数字化转型和网络复原力，被评为 Zscaler 零信任架构年度美洲合作伙伴。利用 Zscaler 的平台和生成式 AI 功能，Cognizant 引领客户完成安全、可扩展的零信任之旅，在不断发展变化的网络安全领域提供可衡量的成果和创新。