TechMarketView 2026 年市场就绪指数

“Cognizant 的核心优势在于，它能够以极快的速度，引领客户跨越从 AI 投资到获取可衡量商业价值的鸿沟。其平台技术栈真实可靠，交付成果与日俱增，并且在 Rohit Gupta 的领导下，其英国与爱尔兰 (UK&I) 业务蓄势待发，能够为英国客户创造强劲的发展动能。对于那些渴望弥合 AI 愿景与运营现实之间差距的企业而言，Cognizant 无疑是非常理想的选择。”——KateHanaghan，TechMarketView 首席研究官