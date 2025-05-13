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RISE with SAP 认证合作伙伴
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凭借在 RISE with SAP 转型领域的能力专长，Cognizant 荣获 RISE with SAP 认证合作伙伴资质。这充分印证了我们致力于帮助客户加速云转型的承诺，也彰显了我们采用规范且节点清晰的实施方法以及引领创新的能力。我们依托深厚的行业知识、有效的项目风险管理和可靠的项目周期，确保客户能够安全、无缝实施 SAP Cloud，同时充分利用 SAP 资源，从而释放效率潜能、驱动业务增长并实现卓越的转型价值。

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