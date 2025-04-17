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Oracle CloudWorld 2024 年度最佳客户成功 (UK&I)
Oracle Applications/SaaS UK&I 客户成功奖

在 2024 年度 Oracle CloudWorld 大会上，Cognizant 一举斩获四个奖项，表彰我们在 Oracle Cloud 解决方案实施、集成和管理方面运用卓越能力，为客户带来真正的业务成果。

Oracle Applications/SaaS UK&I 客户成功奖徽章
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