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化繁为简，管控风险，激发创造力，高效实现AI优先的数字化转型。
缩小数字鸿沟，赋予用户权力，并通过人机协作的新方式改变业务和工作模式。
诸多顶尖银行和金融机构依靠 Cognizant 来完成数字化转型和无缝运行应用，同时利用我们专业的技术交付服务和出色的客户服务，满足其不断发展变化的业务现状需求。凭借全球影响力，以及开放银行创新雷达和典范银行蓝图等战略框架的支持，Cognizant 在 Everest Group 的 2024 年开放银行 IT 服务 PEAK Matrix® 评估中被评为领导者和杰出表现者。
“Cognizant 对于开放 API 实施和可靠的开放银行安全框架有着全面的了解，这加强了他们在网络安全性与合规性领域的能力。”
Ronak Doshi，Everest Group 合伙人
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