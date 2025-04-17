新闻周刊 2024 年度美国最佳多元化工作场所

Cognizant 被新闻周刊评为 2024 年度美国最佳多元化工作场所 (America’s Greatest Workplaces for Diversity)。新闻周刊联手市场数据调研机构 Plant-A Insights Group 开展了一项独立调研，该调研基于公开数据、人力资源专家访谈，以及对 22 万余名员工的调研结果和超过 150 万份企业评价。Cognizant 在八个评估维度均获得了最高的五星级评级，包括企业形象、企业文化、工作环境、工作与生活平衡、培训与职业发展、薪酬福利、可持续发展意识，以及推动职场多元化的积极举措。