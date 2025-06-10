NelsonHall 核心银行服务 NEAT 供应商评估

“Cognizant 为核心银行业务系统提供技术服务，依托 AI、云迁移和流程自动化服务助力实现数字化转型。该解决方案融合了 ITS 与 BPS 转型能力，具备跨国交付优势，可帮助客户快速部署功能，及时响应客户需求。”

Andy Efstathiou，NelsonHall 银行运营与转型实践总监