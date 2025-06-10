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NelsonHall 核心银行服务 NEAT 供应商评估
NelsonHall 在“核心银行服务 NEAT 供应商评估”中将 Cognizant 评为“领导者”

Cognizant 凭借在流程自动化和 AI 与分析领域的出色表现，被 Nelson Hall 评为核心银行服务领域的领导者。在 NEAT 供应商评估中，Cognizant 在流程自动化服务、AI 和分析服务及综合等各个类别中均跻身“领导者”象限。

凭借创新的解决方案与丰富的行业经验，Cognizant 得以为客户提供立竿见影的收益，并前瞻性地满足客户需求。我们的战略重点在于提供定制化的合规解决方案、深度融合 AI 技术，并持续增强近岸服务能力，从而进一步夯实我们在业界的领先优势。

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NelsonHall 2025 年核心银行服务 NEAT 供应商评估徽章

“Cognizant 为核心银行业务系统提供技术服务，依托 AI、云迁移和流程自动化服务助力实现数字化转型。该解决方案融合了 ITS 与 BPS 转型能力，具备跨国交付优势，可帮助客户快速部署功能，及时响应客户需求。”

Andy Efstathiou，NelsonHall 银行运营与转型实践总监

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