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Microsoft 合作伙伴奖项

合作伙伴的高标准要求，是我们前行的动力。

我们的合作伙伴深谙卓越品质的内涵。对于能够获得业界同行的认可，证明我们恪守至高的行业标准，我们倍感自豪。

微软

“2024 年度合作伙伴”获得者

  • 美洲 GSI（美国）
  • GSI 成长冠军奖

“2024 年度合作伙伴”入围者

  • 全球系统集成商 (GSI) 奖
  • 智能自动化奖
  • 媒体与电信奖
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微软

“2023 年度合作伙伴”获得者

  • 智能自动化奖

“2023 年度合作伙伴”入围者

  • 医疗保健与生命科学奖
  • 低代码应用开发奖
  • 现代端点管理奖
  • MVP 行业解决方案 GSI/顾问奖
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