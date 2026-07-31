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Cognizant 在 2026 年 HFS 医疗服务提供商 (HCP) 服务评估中被评为 Horizon 3 市场领导者
Cognizant 在 2026 年 HFS 医疗服务提供商 (HCP) 服务评估中被评为 Horizon 3 市场领导者

Cognizant 交付 AI 赋能的医疗服务提供商转型服务，助力医疗机构降本增效、改善体验、扩大服务覆盖范围并实现更好的医疗成效，并因此在 2026 年 HFS HCP 服务提供商评估中荣膺 Horizon 3 市场领导者。

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