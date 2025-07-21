2025 年度 HFS Horizons 保险服务

“Cognizant 凭借‘技术先行、领域深耕’的方法，在保险行业加倍投入，将生成式 AI 创新与保单、理赔和云转型领域的强大执行力相结合。其客户至上的理念和关键时刻主导的个性化战略，正帮助保险公司提升客户体验、加速产品发布并实现大规模现代化。”

Reetika Fleming，HFS 保险业首席分析师