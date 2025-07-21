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2025 年度 HFS Horizons 保险服务
Cognizant 荣获 2025 年度 Horizon 3 保险服务市场领导者称号

Cognizant 凭借深厚的领域专长、先进的技术现代化能力和创新实力，赋能保险公司提升客户体验并优化成本。我们的方法能够帮助企业构建全新业务模式、助推市场拓展，并在快速变化的行业中保持竞争力。利用尖端技术，并融合数字化自助服务与人工辅助互动，我们显著提升了从报价到承保的转化率并提高了 NPS 分数。

Cognizant 被公认为值得信赖的战略合作伙伴，拥有深厚的专业知识、坚定的领导层承诺和客户至上的服务理念。我们曾帮助一家领先金融服务保险公司将其遗留基础设施迁移到可扩展的云端生态系统，将其新产品上市时间缩短了 30%。我们与 Guidewire、Duck Creek Technologies、Microsoft、AWS、Databricks、Vitech 和 Congruent 等战略伙伴开展合作，致力于推动保险价值链的无缝集成和更快速的产品创新。

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2025 年度 HFS Horizons 保险服务徽章

“Cognizant 凭借‘技术先行、领域深耕’的方法，在保险行业加倍投入，将生成式 AI 创新与保单、理赔和云转型领域的强大执行力相结合。其客户至上的理念和关键时刻主导的个性化战略，正帮助保险公司提升客户体验、加速产品发布并实现大规模现代化。”

Reetika Fleming，HFS 保险业首席分析师

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