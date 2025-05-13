Google 合作伙伴奖项

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合作伙伴的高标准要求，是我们前行的动力。

我们的合作伙伴深谙卓越品质的内涵。对于能够获得业界同行的认可，证明我们恪守至高的行业标准，我们倍感自豪。

“2024 年度全球合作伙伴 - 突破奖”徽章
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“2024 年度行业解决方案服务合作伙伴 - 医疗保健与生命科学奖”徽章
“2024 年度澳大利亚和新西兰合作伙伴 - 服务奖”徽章
“2024 年度专业化合作伙伴 - 数据分析奖”徽章
“2023 年度澳大利亚合作伙伴 - 服务奖”徽章
“2023 年度英国和爱尔兰最佳合作伙伴 - 服务奖”徽章
“年度欧洲、中东及非洲地区 (EMEA) 人才发展合作伙伴”徽章
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