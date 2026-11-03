Cognizant 在 2026 年 Gartner® 定制软件开发服务魔力象限 (Magic Quadrant™) 中被评为“领导者”

<p><span class="small">Gartner 定制软件开发服务魔力象限，<u><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.gartner.com/analyst/b0c109bd73">Jaideep Thyagarajan</a></u>、<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.gartner.com/analyst/b9c807bb72a7">Ryan McKinney</a>、<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.gartner.com/analyst/b9cb03b57ba4">Nathan Davie</a>，2026 年 10 月 5 日</span></p>
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