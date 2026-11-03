Cognizant 在 2026 年 Gartner® 定制软件开发服务魔力象限 (Magic Quadrant™) 中被评为“领导者”
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Cognizant 在 2026 年 Gartner® 定制软件开发服务魔力象限 (Magic Quadrant™) 中被评为“领导者”

Cognizant 连续两年入选 Gartner® 定制软件开发服务魔力象限 (Magic Quadrant™) 领导者象限。评估依据包括我们的执行能力和愿景完整性。这一认可表明，我们能够有效落实当前愿景，也已为未来发展做好充分准备。

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<p><span class="small">Gartner 定制软件开发服务魔力象限，<u><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.gartner.com/analyst/b0c109bd73">Jaideep Thyagarajan</a></u>、<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.gartner.com/analyst/b9c807bb72a7">Ryan McKinney</a>、<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://www.gartner.com/analyst/b9cb03b57ba4">Nathan Davie</a>，2026 年 10 月 5 日</span></p>
<p><span class="small">Gartner 和 Magic Quadrant（魔力象限）是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的商标。</span></p>
<p><span class="small">Gartner 不为其出版物中描述的任何公司、供应商、产品或服务背书，也不建议技术用户只选择评级最高或获得其他称号的供应商。Gartner 出版物所载内容仅代表 Gartner 商业与技术洞察机构的观点，不应被视为事实陈述。对于本出版物，Gartner 不作任何明示或默示保证，包括对适销性或特定用途适用性的任何保证。</span></p>
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