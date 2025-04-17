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2024 年度资本市场 IT 服务
在 2024 年度资本市场 IT 服务 PEAK Matrix 评估中，Cognizant 被评为领导者

领先金融机构依靠 Cognizant 服务改变技术和业务格局。我们依托人工智能、机器学习、区块链、云计算、网络安全、预测式分析和实时反支付欺诈解决方案等前沿技术，助力客户实现这一目标。

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2024 年度资本市场 IT 服务 PEAK Matrix® 评估领导者徽章

“通过战略性收购，比如收购 Meritsoft 公司，以及与超大规模企业不断发展合作关系，Cognizant 增强了自身在投资银行和托管服务方面的实力。”

Ronak Doshi，Everest Group 合伙人

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