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Stibo Platinum Partner of the Year
Stibo Platinum Partner of the Year

Cognizant a été reconnu comme le partenaire platine de l’année (Platinum Partner of the Year) de Stibo Systems pour la deuxième année consécutive et reste le seul partenaire de niveau Platine dans l’écosystème de Stibo Systems, soulignant la force, la confiance et l’ambition partagée qui définissent notre partenariat.

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