Snowflake 2026 CoCo Catalyst Partner of the Year

Cognizant a été reconnu comme le partenaire de l’année « 2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year » dans la catégorie « Impactful Customer Story ». Cette distinction souligne notre leadership dans l’accélération de l’adoption de l’IA via la plateforme Snowflake AI Data Cloud, ainsi que notre capacité à mener des projets clients innovants et axés sur les résultats qui stimulent la transformation de l’IA à l’échelle de l’entreprise.