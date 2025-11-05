Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1a18ad3c" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@69e921cc" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@577cbdb7" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@70d13438" Investisseurs
Magic Quadrant Gartner pour les services de développement logiciel personnalisé 2025
Contact
Cognizant nommé Leader dans le Magic Quadrant Gartner pour les services de développement logiciel personnalisé 2025

Cette reconnaissance souligne notre force en matière d'ingénierie digitale AI native pour accélérer la valeur ajoutée métier de nos clients. Nous associons une solide expertise sectorielle avec un cadre IA responsable certifié ISO afin de proposer une innovation éthique, évolutive et orientée résultats à nos clients internationaux.

Lire le rapport Consulter la citation
Évaluation PEAK Matrix® des services de développement applicatif pour les applications IA 2025 d'Everest Group
Retour à la page sur les distinctions