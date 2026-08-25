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Cognizant nommé leader dans le rapport NEAT 2026 de NelsonHall sur la transformation de la F&A
Cognizant nommé leader dans le rapport NEAT 2026 de NelsonHall sur la transformation de la F&A

Reconnu comme un leader pour ses capacités globales, Procure-to-Pay, Record-to-Report, Order-to-Cash, IA agentique et de conseil aux directeurs financiers, Cognizant se distingue par son approche intégrée alliant conseil, services informatiques et BPS, ses opérations financières optimisées par l'IA générative et un taux de renouvellement de clientèle éprouvé de 99 %. 

Lire le rapport complet Citation de l'analyste
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