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Cognizant nommé Leader dans l'Everest Group Insurance Claims Operations PEAK Matrix ® 2026
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Cognizant allie une expertise approfondie en gestion des sinistres d'assurance à des opérations évolutives et à des solutions de nouvelle génération reposant sur Agent Foundry et Cognizant Ignition™ afin d'aider les assureurs à moderniser la gestion des sinistres, à améliorer l'efficacité et à optimiser l'expérience client.

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