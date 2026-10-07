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Cognizant désigné Leader dans le RadarView™ Avasant Digital Masters Technology Transformation 2026
Cognizant désigné Leader dans le RadarView™ Avasant Digital Masters Technology Transformation 2026

Cognizant a été désigné Leader dans le RadarView Digital Masters Technology Transformation 2026 d'Avasant, se classant en tête dans sept catégories de services, dont l'IA appliquée, la cybersécurité et le cloud hybride, grâce à son modèle de delivery piloté par l'IA et à ses partenariats technologiques stratégiques.

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Avasant Capital Martket Business 2026
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