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Snowflake 2026 CoCo Catalyst Partner of the Year
Snowflake: 2026 CoCo Catalyst Partner of the Year – Impactful Customer Story

Cognizant wurde in der Kategorie „Impactful Customer Story“ als „2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year“ ausgezeichnet. Dies unterstreicht unsere führende Rolle bei der Beschleunigung der KI-Einführung durch die Snowflake AI Data Cloud sowie bei der Bereitstellung innovativer, ergebnisorientierter Kundenprojekte, die die unternehmensweite KI-Transformation vorantreiben.

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