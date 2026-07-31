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Healthcare Payer Digital Services PEAK Matrix® Assessment 2026
Cognizant in Everest Groups Healthcare Payer Digital Services PEAK Matrix® Assessment 2026 als Leader ausgezeichnet

Die Bewertung evaluiert Dienstleister hinsichtlich ihrer Marktwirkung sowie ihrer Vision und Leistungsfähigkeit in den Bereichen Schaden- und Leistungsabwicklung, Partnermanagement, Versichertenbindung, Pflege- und klinische Abläufe sowie Risiko und Compliance.

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