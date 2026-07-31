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Databricks Manufacturing Partner of the Year
Databricks Manufacturing Partner of the Year

Cognizant wurde von Databricks als „Manufacturing Partner of the Year“ ausgezeichnet – ein Meilenstein, der die Tiefe unserer Arbeit mit Kunden aus der Fertigungsindustrie auf der Databricks-Plattform und die Stärke einer kontinuierlich wachsenden Partnerschaft widerspiegelt.

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