Cognizant als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Custom Software Development Services ausgezeichnet

Gartner, Magic Quadrant for Custom Software Development Services, Jaideep Thyagarajan , Ryan McKinney, Nathan Davie, 5. Oktober 2026

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