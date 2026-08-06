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Cognizant als Leader im NelsonHall F&A Transformation NEAT 2026 ausgezeichnet
Cognizant als Leader im NelsonHall F&A Transformation NEAT 2026 ausgezeichnet

Cognizant wurde in den Bereichen Overall, Procure-to-Pay, Record-to-Report, Order-to-Cash, Agentic AI und CFO Advisory als Leader ausgezeichnet und überzeugt durch seinen integrierten Ansatz aus Consulting, IT und BPS, GenAI-gestützte Finanzprozesse sowie eine nachgewiesene Kundenverlängerungsrate von 99 %. 

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