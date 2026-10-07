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Cognizant als Leader in der Everest Group Insurance Claims Operations PEAK Matrix ® 2026 ausgezeichnet
Cognizant als Leader in der Everest Group Insurance Claims Operations PEAK Matrix ® 2026 ausgezeichnet

Cognizant verbindet fundierte Expertise im Versicherungsschadenmanagement mit skalierbaren Abläufen und Lösungen der nächsten Generation auf Basis von Agent Foundry und Cognizant Ignition™, um Versicherern bei der Modernisierung der Schadenbearbeitung, der Steigerung der Effizienz und der Verbesserung der Kundenergebnisse zu helfen.

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Avasant Capital Martket Business 2026
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