An die neuste KI-Technologie zu gelangen, ist heutzutage nicht mehr schwer. Tools, Modelle und Plattformen sind für Großkonzerne wie Start-ups verfügbar. Die Technologie liefert daher nicht mehr den entscheidenden Vorsprung.

Trotzdem gibt es Unternehmen, die mit KI voll durchstarten – und solche, die in Pilotphasen stecken bleiben. Was macht den Unterschied? Die Antwort findet sich nicht in Datenblättern, sondern in der DNA des eigenen Unternehmens.

Stellen wir uns vor, ein Deal steht kurz vor dem Abschluss. Bei genauerem Hinsehen fällt dem Vertriebsleiter jedoch auf, dass der Kunde zwei Module stillschweigend aus dem Vertrag gestrichen hat. Eine KI behandelt solche Anfragen auf Basis der CRM-Systeme und würde keine Auffälligkeit vermerken. Verantwortliche mit entsprechender Erfahrung erkennen jedoch sofort: Da ist was im Busch. Dieses implizierte Wissen – der Kontext – beschreibt, wie ein Unternehmen Risiken abwägt und Entscheidungen trifft. Genau diesen Kontext braucht eine KI, um bei wichtigen Entscheidungen fundiert unterstützen zu können. Sonst bleibt die Technologie generisch und oberflächlich.

Die „Plug-and-Play“-Falle

KI-Modell aussuchen, einschalten und es läuft. So stellen sich viele Firmen nach wie vor den Einsatz von KI vor. Doch diese Unternehmen lassen die Erfahrungen, die sie über Jahre und Jahrzehnte gesammelt haben, ungenutzt auf der Strecke. KI ist kein Toaster, Plug-and-Play funktioniert hier nicht. Es ist also wenig überraschend, dass 63 Prozent der befragten Unternehmen einer aktuellen Studie angeben, dass zwischen ihrer Vorstellung vom KI-Einsatz und der Umsetzung eine deutliche Fähigkeitslücke klafft.

Deshalb kommen viele Projekte nicht über eine Pilotphase hinaus. Oft scheitern KI-Assistenten im Arbeitsalltag schlichtweg daran, dass sie die ungeschriebenen Gesetze, die DNA und die Logik eines Betriebes nicht kennen. Die Prozessabläufe wurden nicht sauber integriert.

Wenn die Ergebnisse dann nicht passen, reagieren viele Führungskräfte reflexartig: Sie füttern die Maschine mit noch mehr Daten, schreiben längere Prompts oder fordern mehr Dokumentation. Doch das sind oft nur Pflaster für ein tieferliegendes Problem: Der KI fehlt die Betriebslogik, also das Wissen darüber, wie ein Unternehmen im Innersten wirklich tickt, welche Kompromisse üblich sind und wie sich Führungskräfte in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit verhalten haben.

Context Engineering, aber wie?

Damit dies nicht geschieht und Unternehmen das Meiste aus ihren KI-Investition herausholen, muss man diese mit der hauseigenen Intelligenz füttern. Wir nennen das Context Engineering. Diese vier Schritte helfen dabei, die KI mit dem relevanten Kontext zu versorgen:

Ein Gedächtnis aufbauen: Im ersten Schritt geht es darum, die typischen Arbeitsweisen und Entscheidungsmuster im Unternehmen in einer zentralen Kontext-Bibliothek zu erfassen. Sie soll abteilungsübergreifend gültig sein. So lernt die KI, wie ein Unternehmen tickt.



Die KI mit der eigenen Welt verknüpfen: Die Auswertung des Kontexts versetzt KI in die Lage, vorhandene Daten richtig interpretieren zu können und erzielt so die gleichen Ergebnisse, zu denen auch Experten mit jahrelanger Erfahrung kommen würden. Jedes KI-Tool im Unternehmen sollte deshalb Zugriff auf die Kontext-Bibliothek haben.



Sicherheit geht vor: Kontext erschließt sich häufig aus sensiblen Informationen. Context Engineering braucht deshalb klare Regeln zu Datenschutz, Sicherheit und Zugriffen. Es hilft, den Kontext in verschiedenen Schichten zu strukturieren und diese je nach Sensibilität mit unterschiedlichen Zugriffsrechten zu versehen. So entsteht Vertrauen und Rechtssicherheit.



Erfolge prüfen: KI lernt mit der Zeit und mit den Daten, die ihr zur Verfügung stehen. Es lohnt sich deshalb regelmäßig zu prüfen, ob die gewünschten Ergebnisse eintreten: Wurden die Prozesse beschleunigt? Sinken die Risken? Lautet die Antwort „Nein“, muss die Logik nachjustiert werden. Um zum gewünschten Ergebnis zu kommen, kann es deshalb auch mehrere Iterationen dieses Zyklus dauern.

Kontext ist King

Der wahre Wettbewerbsvorteil im Jahr 2026 ist nicht der Zugang zu ChatGPT und Co. Es ist die Fähigkeit, diese Werkzeuge so tief in die eigenen Prozesse einzubetten, dass sie unternehmensspezifische Arbeitsweisen verstehen und replizieren können. Unternehmen, die diesen Kontext systematisch verbalisieren und in ihre KI-Tools einfließen lassen, setzen die entscheidenden Wettbewerbsvorteile durch KI frei.

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