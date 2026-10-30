KI in der Produktion ist ein Game Changer, der weit mehr verspricht, als viele denken. Denn statt lokale, relativ einfache Aufgaben zu übernehmen, kann sie auch komplexe Probleme lösen – wie ein erfahrener, umsichtiger Manager. Wie sich dieses Ziel erreichen lässt, zeigen fünf Schritte, die vom ersten Test zur Produktionsreife führen.

Stellen Sie sich vor, dass in einer aktuellen Produktionsanlage Sensoren ungewöhnliche Vibrationen melden. Die Instandhaltung prüft die Ursache, die Planung sucht sofort ein Wartungsfenster, der Einkauf klärt die Ersatzteilverfügbarkeit im Lager oder bestellt notwendige Teile. Das kostet Zeit, weil alle Beteiligten die nötigen Informationen erst zusammensuchen müssen. Währenddessen vibriert die Anlage weiter und könnte jederzeit ausfallen.

Mit physischer KI lassen sich solche Abläufe deutlich straffen und vereinfachen. Sie erkennt ungewöhnliche Zustände nicht nur, sondern bewertet sie sofort und agiert umgehend. Im Beispiel könnte sie Wartungshistorie, Auftragslage und verfügbare Ersatzteile auswerten und einen abgestimmten Vorschlag entwerfen: Anlage entlasten, Ersatzteil reservieren, Wartung einplanen und Produktionsaufträge neu verteilen. Je nach Vorgabe kann sie die Maßnahmen gleich ausführen oder muss sie sich erst freigeben lassen.

Dieses reibungslose Zusammenspiel von Technologie und betrieblichen Prozessen funktioniert selbstverständlich nur, wenn dafür die notwendigen Voraussetzungen geschaffen und sie vorab intensiv getestet wurden. Wir bei Cognizant legen deswegen unseren Fokus besonders auf die bestehenden und zukünftigen Prozesse, wie sie sich optimieren lassen und vor allem, wie man als Unternehmen ans Ziel gelangen kann.

Die folgenden fünf Aspekte sollten CTOs und Produktionsverantwortliche berücksichtigen, wenn sie die Vorteile einer physischen KI in ihrer Produktion nutzen wollen:

1. KI-Rechenleistung in die Edge

Die Produktion benötigt KI-Rechenleistung direkt vor Ort, um in Millisekunden reagieren zu können. Trifft ein Transportroboter plötzlich auf ein Hindernis, kann er nicht auf eine vergleichsweise langsame Cloud-Antwort warten. Dafür ist Compute-Power an der Edge notwendig.

Komprimierte KI-Modelle und spezialisierte Beschleuniger können genügend Rechenleistung vor Ort bereitstellen, ohne Kosten- und Budgetvorgaben zu sprengen. Entscheidend ist, dass die erforderliche Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen erhalten bleiben. Für KI-Fähigkeiten, die nicht auf Echtzeit-Reaktionen angewiesen sind, bieten sich souveräne Cloud-Angebote wie die deutsche Industrial AI Cloud, die die Deutsche Telekom auf Basis von NVIDIA-Technologien entworfen hat und betreibt, und die allen EU- und Datenschutzvorgaben entspricht.

2. Ausgiebig simulieren statt nur zu planen

Planung ist das eine, Simulation das andere. Für viele Industrieunternehmen ist die Produktion die Achillesferse: Sie muss laufen, sonst wird es schnell kritisch. Dabei können schon Kleinigkeiten zum Stillstand führen. Eine umfassende Simulation neuer Prozesse und Maschinen ist daher absolut notwendig. Hier bieten sich digitale Zwillinge an. Mit NVIDIA Omniverse gibt es spezialisierte Plattformen, die Anlagen, Fabriklayouts und Arbeitsabläufe umfassend virtuell abbilden können.

Ein virtuell getestetes Layout gibt Standortleitung, Produktion und Technik eine gemeinsame Grundlage für Investitionsentscheidungen. Fehlannahmen werden sichtbar, bevor Umbauten oder Umplanungen im Werk teuer werden. Der Abgleich mit einem begrenzten realen Pilotbetrieb zeigt, wie gut digitale Modelle und tatsächliche Abläufe übereinstimmen und ob der nächste Ausbauschritt sinnvoll ist. Nach der Inbetriebnahme sollte die Verbindung zum digitalen Zwilling bestehen bleiben, damit neue Betriebsdaten weitere Verbesserungen ermöglichen.

3. Effizienzpotenziale gezielt heben

Einzelne Maschinen mit KI-Unterstützung (etwa zur Auswertung von Kameradaten) arbeiten schon jetzt hochoptimiert. Die größten Effizienzgewinne lassen sich daher durch das Zusammenspiel erzielen. KI-Multi-Agenten-Simulationen können das Verhalten des Gesamtsystems analysieren und unter Kennzahlen wie Durchsatz, Standzeiten, Qualität und Energieverbrauch modellieren und optimieren. Geschieht das vor Ort in der Edge, lassen sich darüber Bandbreite, Token-Kosten und Energie einsparen.

Auch der Multi-Agenten-Einsatz lässt sich mit einem digitalen Zwilling umfassend simulieren und visualisieren. Das hilft, vor Projektstart mehrere Szenarien durchzuspielen, Kosten zu ermitteln und Effizienzgewinne zu berechnen. Damit hat die Projektleitung eine valide Grundlage, um schnelle Entscheidungen auf Geschäftsführerebene zu erreichen.

4. Phasenweise vorgehen

Die Einführung physischer KI sollte nicht mit einem großen Schritt, sondern in gut abgestimmten Phasen erfolgen, um sich schnell an Veränderungen anpassen zu können. Legen Sie vor dem Pilotstart fest, welches Ergebnis Sie erwarten und woran Sie Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit beurteilen. Das schafft eine belastbare Grundlage für die nächste Investition.

So lassen sich Schritt für Schritt Erkenntnisse gewinnen und bei der weiteren Skalierung geschickt nutzen. Trotzdem sollten Projektleitende vor der Umsetzung das Gesamtsystem vollständig modellieren, um Abstimmungsprobleme frühzeitig zu erkennen. Der digitale Zwilling und die reale Welt müssen eng verzahnt sein, um validierte digitale Modelle als Blaupause für weitere Projekte nutzen zu können.

5. Experten in den Change-Prozess einbeziehen

Es gibt mehrere Gründe, alle Personen, die von der Einführung einer physischen KI betroffen sind, in die Veränderungsprozesse intensiv einzubinden. Zum einen besitzen sie viel Produktionswissen, das insbesondere bei Abweichungen und Ausfällen sehr wichtig sein kann.

Zum anderen sollten sie gut informiert sein, wie sich ihr Arbeitsfeld ändert. Edge-Anwendungen benötigen Wissen über eingebettete Systeme und Echtzeitsoftware. Im Betrieb entstehen neue Aufgaben in der Roboterüberwachung, der Behandlung von Ausnahmen und der Systemaufsicht. Damit zeigen Sie der Belegschaft Wege auf, sich weiterentwickeln und einbringen zu können. Parallel zur technischen Planung sollte daher auch ein Schulungsplan entworfen und kommuniziert werden.

Probieren vor Studieren?

Damit einzelne physische KI-Systeme zu einem Gesamt-KI-System zusammenwachsen können, muss es eine Management-Plattform geben, auf der der Datenaustausch stattfindet. Sie bildet eine übergreifende Koordinationsschicht, die als Gesamt-KI alle Fäden zusammenhält. Ein solches KI-Backbone ist Cognizant® Intelligence Spine. Es vereint als eigenständige Steuerungsebene alle eingesetzten agentenbasierten und physischen KI-Systeme zu einer einzigen unternehmensweiten Intelligenz.

Das klingt für Verantwortliche, die KI bisher nur im geringeren Umfang eingesetzt haben, eventuell nach einer Reise ins Ungewisse. Aber auch hierfür hat Cognizant mit seinen Innovation Labs für physische KI hochspezialisierte Test-Lab-Umgebungen geschaffen, in denen Unternehmen prüfen können, ob und wie sich der Einsatz von physischer KI in ihrem speziellen Anwendungsfall bewährt. Sie können in den Test Labs untersuchen, ob eine physische KI die Anforderungen an Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Praxisnutzen einlöst und die anvisierten Produktivitätssteigerungen erreicht.

Sie möchten prüfen, ob physische KI in Ihrer Produktion funktioniert? Sprechen Sie mit uns darüber, wie Sie Ihren Anwendungsfall in unseren Innovation Labs testen können.