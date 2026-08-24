EintrachtTech implementiert ein KI-gestütztes Besucherstrommanagement-System

Case study
Auf einen Blick
Industry
Media & Entertainment
Standort
Deutschland
Herausforderung
Verbesserung des Besuchererlebnisses, Risikominimierung und Umsatzsteigerung mit einer KI-gestützten Besucherstrom-
management-Lösung.
Highlights
- Bis zu 60.100 Besucher profitieren von einem besseren Erlebnis mit kürzeren Wartezeiten
- Über 2 Millionen jährliche Besucher des Deutsche Bank Park profitieren von kürzeren Schlangen
- Über 90 % Genauigkeit bei der Berechnung von Wartezeiten
Die Herausforderung
EintrachtTech verantwortet die digitale Transformation rund um den Deutsche Bank Park, die Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt Fußball AG.
Eintracht Frankfurt ist Deutschlands viertgrößter Fußballverein nach Mitgliederzahlen und zieht regelmäßig bis zu 60.100 Fans ins Stadion. Doch der Verein ist mehr als Fußball: Unter dem Markendach werden über 50 Sportarten betrieben. Und der Deutsche Bank Park ist mehr als ein Fußballstadion. Auf 420.000 m² finden Konzerte, Festivals und Ausstellungen statt. Jährlich kommen über 2 Millionen Besucher.
Unser Ansatz
Als Integrationsverantwortlicher hat Cognizant eine visuelle Sensorplattform konzipiert und entwickelt. Sie berechnet Wartezeiten in Echtzeit und schafft die Grundlage für gezielte Maßnahmen.
Kameras an Eingängen und Kiosken liefern Echtzeitaufnahmen. Diese werden datenschutzkonform in ein KI-Modell eingespeist, das Besucherströme analysiert. Die berechneten Wartezeiten erscheinen auf Bildschirmen über den Kiosken. Künftig sollen die Daten auch in mainaqila, der App die durch EintrachtTech entwickelt wurde, sichtbar sein. Zusätzlich können die Daten das Stadionpersonal in stark frequentierte Bereiche lenken, um die Auslastung vor Ort durch gezielte Maßnahmen zu optimieren.
Die zentralen Projektelemente im Überblick:
- Hardware-Integration: Cognizant integrierte die von EintrachtTech ausgewählten Kameras in die Besucherstrommanagement-Lösung.
- Kamerastandorte und -winkel: Die richtige Positionierung war entscheidend. Wir haben verschiedene Standorte und Winkel erprobt, bis eine optimale Auswahl an Monitoringpunkten feststand.
- Training des KI-Modells: Das Modell musste Personen in einem Bereich erfassen und individuelle Wartezeiten berechnen. In bestimmten Situationen war eine gezielte Feinabstimmung nötig:
- Personen in ähnlicher Kleidung: Viele Fans kommen in Eintracht Frankfurt-Trikots und mit Schals.
Das kann die Fähigkeit des Modells beeinträchtigen, einzelne Personen zu unterscheiden.
- Wetter und Licht: Regenschirme an nassen Tagen und Dunkelheit im Winter erschweren die Personenerkennung.
- Warteschlange oder Verweilen: Das Modell musste lernen, zwischen Personen in einer Schlange und solchen zu unterscheiden, die sich einfach im Bereich aufhalten.
- Personen in ähnlicher Kleidung: Viele Fans kommen in Eintracht Frankfurt-Trikots und mit Schals.
- Datenschutz und DSGVO: Das Modell erfasst und verfolgt Gesichter und verarbeitet dabei kurzfristig Gesichtsmetadaten. EintrachtTech verlangte vollständige Anonymisierung. Eine Gesichtserkennung einzelner Personen ist nicht möglich. Testdaten wurden 72 Stunden gespeichert, Live-Daten werden sofort nach der Verarbeitung gelöscht. Alles im Einklang mit den internen Datenschutzrichtlinien von EintrachtTech, die auf der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) basieren.
- Tests: Wir haben die Lösung bei Männer- und Frauenspielen sowie an Konzerttagen getestet. Nach jedem Test wurde das Modell verfeinert. Das Ergebnis: über 90 % Genauigkeit bei der Vorhersage von Wartezeiten. Die Lösung war bereit für den Live-Betrieb.
Geschäftliche Ergebnisse
EintrachtTech verfügt nun über eine KI-gestützte Besucherstrommanagement-Lösung, die signifikante Vorteile für Eintracht Frankfurt, das Stadion und die Millionen Besucher bringt, die jährlich den Deutsche Bank Park besuchen. Die Lösung ist aktuell an fünf Kiosken live im Einsatz, und die bisher erzielten Vorteile umfassen:
- Besseres Besuchererlebnis: Weniger Zeit in der Schlange, mehr Zeit im Stadion. Besucher genießen eines der besten Stadien der Welt ohne lange Wartezeiten.
- Höheres Umsatzpotenzial: Kürzere Wartezeiten an Kiosken reduzieren Abbrüche. Das steigert die Einnahmen für Eintracht und seine Cateringpartner und sorgt zugleich für ein besseres Erlebnis für die Besucher.