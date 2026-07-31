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Snowflake 2026 CoCo Catalyst Partner of the Year
Snowflake: 2026 CoCo Catalyst Partner of the Year - Impactful Customer Story

Cognizant a été reconnu comme le partenaire de l’année « 2026 CoCo Catalyst Snowflake Partner of the Year » dans la catégorie « Impactful Customer Story ». Cette distinction souligne notre leadership dans l’accélération de l’adoption de l’IA via la plateforme Snowflake AI Data Cloud, ainsi que notre capacité à mener des projets clients innovants et axés sur les résultats qui stimulent la transformation de l’IA à l’échelle de l’entreprise.

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