Cognizant reconnu comme un leader du marché (Horizon 3 Market Leader) dans les services d'infrastructure informatique de nouvelle génération de HFS, 2026

L'approche de type « IA-first » de Cognizant en matière d’infrastructure de nouvelle génération reflète la transition du marché, qui passe de la gestion de parcs technologiques à l’orchestration de fondations commerciales intelligentes. En combinant des fonctionnalités telles que CognitiveGrid et Agent Foundry avec une automatisation avancée, le cloud hybride et l’observabilité, Cognizant aide les entreprises à évoluer vers des opérations plus prédictives, résilientes et axées sur les résultats. Cet accent mis sur l’intégration de l’IA dans l’infrastructure, les opérations et la modernisation positionne idéalement Cognizant pour accompagner les organisations dans la mise en œuvre des bases opérationnelles requises pour une transformation métier axée sur l’IA.