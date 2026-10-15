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Cognizant désigné Leader numéro un dans l'évaluation PEAK Matrix® 2026 d'Everest Group consacrée aux services d'ingénierie de la qualité (QE) pour les applications et systèmes d'IA
Cognizant désigné Leader numéro un dans l'évaluation PEAK Matrix® 2026 d'Everest Group consacrée aux services d'ingénierie de la qualité (QE) pour les applications et systèmes d'IA

Cette reconnaissance met en lumière notre capacité à fournir une ingénierie de la qualité de bout en bout pour l'IA. Grâce à notre framework TRUST, à notre boîte à outils AI Lifecycle Assurance (AILA), à Flowsource™, à Neuro SAN et au QE Agentic Hub, nous validons les données, les modèles, l'IA générative et les systèmes agentiques tout au long du cycle de vie. Les entreprises peuvent ainsi déployer et faire évoluer l'IA avec une qualité, une rapidité et une résilience accrues.

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Everest Group

Les extraits sous licence tirés des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group peuvent être utilisés par des tiers autorisés dans le cadre de leurs propres activités et supports de marketing et de promotion. Les extraits sélectionnés des rapports PEAK Matrix® d'Everest Group ne reflètent pas nécessairement le contexte complet de nos recherches et analyses. Toutes les recherches et analyses menées par les analystes d'Everest Group et incluses dans les rapports PEAK Matrix® d'Everest Group sont indépendantes, et aucune organisation n'a versé de frais pour y figurer ou pour influencer son classement. Pour accéder à l'intégralité des recherches et en savoir plus sur notre méthodologie, veuillez consulter les rapports PEAK Matrix® d'Everest Group.

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