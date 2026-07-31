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Healthcare Payer Digital Services PEAK Matrix® Assessment 2026
Cognizant nommé Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2026 d'Everest Group sur les services numériques pour les organismes payeurs de soins de santé

L'évaluation évalue les prestataires en fonction de leur impact sur le marché, de leur vision et de leurs capacités, couvrant ainsi la gestion des sinistres, la gestion des professionnels de santé, l'engagement des membres, les soins et opérations cliniques, ainsi que les risques et la conformité.

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