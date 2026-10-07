Cognizant a été positionné comme Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de cybersécurité 2026 – Global d'Everest Group. Everest Group a reconnu Cognizant pour ses vastes capacités en cybersécurité, ses opérations pilotées par l'IA, ses offres de cyber-résilience et son fort impact sur le marché auprès des entreprises du monde entier.