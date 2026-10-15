Cognizant reconnu comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pour les services de développement de logiciels sur mesure

Gartner, Magic Quadrant for Custom Software Development Services, Jaideep Thyagarajan , Ryan McKinney, Nathan Davie, 5 octobre 2026

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