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Leader dans le RadarView™ 2026 d'Avasant sur la transformation des processus métiers des marchés de capitaux
Cognizant désigné Leader dans le RadarView™ 2026 d'Avasant sur la transformation des processus métiers (BPT) des marchés de capitaux

Reconnu pour sa capacité à allier une expertise approfondie des marchés de capitaux, des opérations optimisées par l'IA et des capacités post-négociation différenciantes afin d'aider ses clients à se transformer à grande échelle.

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Avasant Marchés de capitaux Business 2026
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